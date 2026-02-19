Das Gastgewerbe steckt seit Jahren in der Flaute. Im vergangenen Jahr gingen real die Einnahmen zurück, obwohl die Preise anziehen. Auch die umsatzstarke Weihnachtssaison half nicht.
Das Gastgewerbe in Deutschland hat 2025 nur dank steigender Preise mehr Umsatz erzielt. Nominal stiegen die Einnahmen von Hotels, Pensionen, Restaurants und Co. zwar um 1,4 Prozent zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden nach vorläufigen Zahlen mitteilte. Preisbereinigt schrumpften die Umsätze aber um 2,1 Prozent.