Das ZDF setzte sich am Montagabend mit dem finalen WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft klar an die Spitze der TV-Quoten. Fast zehn Millionen Zuschauer verfolgten den Sieg über die Slowakei.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich mit einem 6:0 gegen die Slowakei das Ticket zur Teilnahme an der WM 2026 gesichert. Im letzten Qualifikationsspiel setzte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ein Ausrufezeichen, das sich fast zehn Millionen Menschen im Fernsehen nicht entgehen lassen wollten.

ZDF dominiert am Montag mit Fußball Damit ging der Tagessieg bei den Quoten am gestrigen 17. November laut Angaben der AGF Videoforschung eindeutig an das ZDF. Beim Gesamtpublikum schalteten knapp 9,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 38 Prozent entspricht. Bei der Vorberichterstattung ab 20:15 Uhr waren es bereits etwas mehr als fünf Millionen und damit 26 Prozent.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte der Sender ebenfalls mit der Live-Übertragung des WM-Qualifikationsspiels punkten. Hier waren es etwa 2,42 Millionen, die zuschauten - ein noch höherer Marktanteil von hervorragenden 45,9 Prozent. Ab 20:15 Uhr waren in der klassischen Zielgruppe bereits 1,21 Millionen zugeschaltet (33 Prozent Marktanteil).

Auch daneben lief es für das ZDF am Montag gut. Das "heute journal" in der Halbzeitpause sahen beim Gesamtpublikum etwas weniger als 8,4 Millionen (31,3 Prozent). "SOKO Potsdam" am frühen Abend verfolgten bereits 3,43 Millionen (20,1 Prozent). Unter die Topplatzierungen beim Gesamtpublikum konnte sich nur das Erste mogeln, etwa mit der "Tagesschau" um 20:00 Uhr, die sich 5,83 Millionen (24,3 Prozent) ansahen.