Das ZDF setzte sich am Montagabend mit dem finalen WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft klar an die Spitze der TV-Quoten. Fast zehn Millionen Zuschauer verfolgten den Sieg über die Slowakei.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich mit einem 6:0 gegen die Slowakei das Ticket zur Teilnahme an der WM 2026 gesichert. Im letzten Qualifikationsspiel setzte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ein Ausrufezeichen, das sich fast zehn Millionen Menschen im Fernsehen nicht entgehen lassen wollten.