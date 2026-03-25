Deutschland: Erster Transport von Atommüll aus Jülich in Ahaus angekommen

1 Ein Schwerlasttransporter, der einen Castor-Behälter mit Atommüll geladen hat, befährt die Bundesautobahn A3 in Höhe Bottrop, kurz bevor er auf die A31 in Richtung Münsterland wechselt. Castor-Transporte sind durch Nordrhein-Westfalen von Jülich nach Ahaus geplant. Foto: Christoph Reichwein/dpa pool/dpa

Der erste Transport von Atommüll aus dem rheinischen Jülich ist nach einer Fahrt quer durch Nordrhein-Westfalen im Zwischenlager Ahaus im Münsterland angekommen. Der erste Konvoi mit einem Castor-Behälter hat als Auftakt einer Serie von Transporten sein Ziel erreicht, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtet.











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Ahaus - Der erste Transport von Atommüll aus dem rheinischen Jülich ist nach einer Fahrt quer durch Nordrhein-Westfalen im Zwischenlager Ahaus im Münsterland angekommen. Der erste Konvoi mit einem Castor-Behälter hat als Auftakt einer Serie von Transporten sein Ziel erreicht, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtet.