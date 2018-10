Deutschland – ein gespaltenes Land Der Riss, den jeder spüren kann

Von Katja Bauer 03. Oktober 2018 - 08:24 Uhr

Spätestens die Ereignisse von Chemnitz haben gezeigt, wie gepalten Deutschland ist. Foto: dpa

Eine Regierung in der Dauerkrise, Hass auf den Straßen und Radikalisierung am rechten Rand: Der Zusammenhalt in der Republik bröckelt, das Vertrauen in die Institutionen erodiert. Was tun?

Berlin - Spätestens die Ereignisse von Chemnitzhaben gezeigt, wie gepalten Deutschland ist. AfD und Neonazis gegen Bürger, die eine offene Gesellschaft wollen – der Zusammenhalt ist brüchig. Deutschland scheint zerrissen und geprägt von Unverständnis für die jeweils andere Seite – vor allem im Osten Deutschlands. Drei Ortsbesuche in einem ratlosen Land.