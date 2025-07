Milliardendeal: Deutschland macht Weg für Eurofighter-Export in Türkei frei

1 Der Eurofighter wurde gemeinsam von Deutschland, Großbritannien, Spanien und Italien entwickelt. (Symbolfoto) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Rüstungslieferungen an den Nato-Partner Türkei sind in Deutschland hoch umstritten. Trotzdem stimmt die Bundesregierung nun einem möglichen Milliardengeschäft zu.











Link kopiert



Berlin - Nach langem Ringen hat die Bundesregierung den Weg für den Export von Eurofighter-Kampfjets in die Türkei frei gemacht. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte in Berlin, "dass das Verteidigungsministerium eine schriftliche Bestätigung an die türkische Regierung übermittelt hat, in der die Genehmigung des Exportes bestätigt wurde". Die türkische Regierung müsse sich nun entscheiden, ob sie die Flugzeuge bestellen wolle, sagte Kornelius.