Stadtbahnunfall in Stuttgart-West U34 schleift Mercedes meterweit mit – zwei Schwerverletzte

Ein Mercedes-Fahrer ist am Mittwochmorgen in der Bebelstraße unterwegs und will wenden. Dabei übersieht er wohl eine Stadtbahn der Linie U34. Es kommt zur Kollision. Der Fahrer und seine Beifahrerin werden schwer verletzt.