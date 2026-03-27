Gestrandeter Wal in SH: Buckelwal befreit sich in der Nacht von Ostsee-Sandbank

Nach tagelangen Rettungsversuchen kommt der Wal vor Timmendorfer Strand frei. Unterstützt hat ihn eine von Baggern geschaffene Rinne. In Sicherheit ist das Tier aber noch nicht.
Timmendorfer Strand - Der vor Timmendorfer Strand auf einer Sandbank festsitzende Buckelwal hat sich in der Nacht zum Freitag befreit. Er konnte mit Hilfe einer Rinne, die ein Schwimmbagger ausgegraben hatte, ins tiefere Wasser schwimmen, wie der Biologe Robert Marc Lehmann sagte. Lehmann war am Vortag zu dem Wal geschnorchelt und hatte versucht, ihn durch die Rinne zu leiten.