"Extrem unerwartet" "Let's Dance"-Aus: Renata und Marc danken für "krasse Reise"

Nach "so vielen schönen Tänzen" sind Marc Eggers und Renata Lusin überraschend am Freitagabend bei "Let's Dance" ausgeschieden. "So ist es manchmal im Leben", resümiert der Sänger am Tag danach.