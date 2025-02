Nach Trennung von Ben Affleck 2025 will Jennifer Lopez durchstarten

Nach einem Horrorjahr, in dem ihre Ehe mit Ben Affleck zerbrach, will sich Jennifer Lopez offenbar in die Arbeit stürzen und ihre Hollywoodkarriere voranbringen. Für ihren neuen Film erntete sie schon viel Zuspruch, von einer Chance auf den Oscar ist gar die Rede.