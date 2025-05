Erziehung zur Selbstständigkeit Sarah Jessica Parker erzieht Kinder zu finanzieller Unabhängigkeit

Sarah Jessica Parker spricht offen über ihre Erziehungsphilosophie. Die "Sex and the City"-Ikone will ihre drei Kinder zu emotionaler und finanzieller Selbstständigkeit erziehen - und gibt dabei überraschend persönliche Einblicke.