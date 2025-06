Daniela Katzenberger Ihre rasante Liebesgeschichte mit Lucas Cordalis

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind seit 2014 ein Paar - und so verliebt wie am ersten Tag. In der neuen Staffel ihrer Dokusoap erneuern sie sogar ihr Ehegelübde in Las Vegas. Doch wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt?