Bund-Länder-Beratungen Wie geht es mit den Corona-Maßnahmen weiter?

Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland sinken. Die Impfkampagne läuft, wenn auch noch holperig. Ein weiterer Impfstoff ist angekommen. Zeit also, den Lockdown zu lockern? Am Mittwoch entscheiden Bund und Länder, wie es weitergeht.