Babyfläschchen statt Sektflasche Backstreet Boys: So haben sich ihre Tour-Rituale im Alter geändert

Keine Clubs mehr, dafür ein Raum für ihre Familien: Mittlerweile sieht eine Tour der Backstreet Boys deutlich anders aus als in den Neunzigern. Was sich verändert hat und was gleich geblieben ist, verrieten die Männer nun.