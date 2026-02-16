Deutschland: Bilder des Tages

"Let's Dance"-Star Ross Antony Darum geht er als Letzter ins Bett

Ist Ross Antony etwa ein kleiner Kontrollfreak? Wie der Sänger in einem Clip hinter den "Let's Dance"-Kulissen erzählt, geht er zuhause immer als Letzter ins Bett, um sicherzugehen, dass alle Lichter und der Kamin aus sind.