Appell an alle Zweifler Auch dank Isabela Merced: Darum sollte man "Last of Us" weiterschauen

Nun ist auch die Serie "The Last of Us" in eine Phase eingetreten, an der sich die Geister scheiden und die die Gemüter erhitzt. Wer die Videospielvorlage bis zum Ende gezockt hat, der weiß: Dranbleiben lohnt sich! Achtung, es folgen Spoiler zu den bisherigen Folgen von Staffel zwei!