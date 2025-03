Royales Besuchsprogramm in Nordirland König Charles und Königin Camilla: Whisky-Tasting in Belfast

Bei ihrem offiziellen Besuch in Nordirland haben König Charles III. und Königin Camilla verschiedene Einrichtungen in Belfast besucht. Der Monarch dankte dabei der Polizei für ihren Einsatz und beide Royals bewunderten lokale Kunst in der Altstadt. Zudem wartete ein Whisky-Tasting auf die beiden.