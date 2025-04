Kritik an seiner Performance? The Who: Schlagzeuger Zak Starkey ist nicht mehr Teil der Band

Schlagzeuger Zak Starkey ist nicht mehr Teil von The Who. In einem Statement heißt es, dass dies eine "gemeinsame Entscheidung" der Band gewesen sei. Laut Medienberichten soll es jedoch Streit um Starkeys Schlagzeugspiel gegeben haben.