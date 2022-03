Gewalttat in Stuttgart-Mitte Brutal auf Opfer eingetreten – Zeuge überführt Verdächtigen

Ein 26-Jähriger will am Freitagabend einem 33 Jahre alten Mann in Stuttgart-Mitte dessen Rucksack entreißen. Als dies misslingt, attackiert er ihn brutal. Ein Zeuge erkennt den Verdächtigen wieder und setzt zur Verfolgung an.