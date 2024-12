Glamouröse Einladung Promi-Gast: Heidi Klum feiert Weihnachtsparty mit Familie Hilton

Heidi Klum war bei Kathy Hilton zu Gast. Die Mutter von Paris Hilton und Schwester Nicky hatte zahlreiche Promis zu einer Weihnachtsfeier in ihr Haus in Los Angeles eingeladen. Die Anwesenden strahlten in festlich glamourösen Looks.