Berlin - Bereits zehn obdachlose Menschen sind in Deutschland in diesem Winter nach Recherchen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe auf der Straße gestorben. Hinzu komme ein weiterer Verdachtsfall, sagte Geschäftsführerin Werena Rosenke. Obdachlose seien unter anderem in Hamburg, Köln, Düsseldorf und Berlin erfroren. Allein in der Hauptstadt wurden in den eiskalten Nächten der vergangenen Woche zwei Männer ohne festen Wohnsitz tot aufgefunden - einer am Sonntag auf einer Parkbank, ein weiterer in der Nacht zum Freitag auf dem Gelände eines ehemaligen Schwimmbads.

