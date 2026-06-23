Deutschland im Sechzehntelfinale gegen Schottland?

Der Turnierbaum der WM 2026 zeigt: Schon früh könnte das DFB-Team auf Topfavoriten treffen. Welche Gegner Deutschland in der K.o.-Phase drohen.

Auf welche Mannschaft trifft Deutschland im Sechzehntelfinale der Fußball-WM? Das ist die große Frage, seit feststeht, dass der viermalige Weltmeister die eigene Gruppe E auf jeden Fall als Erster beenden wird. Stattfinden wird das erste K.o.-Duell für die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 29. Juni um 22.30 Uhr MESZ in Foxborough bei Boston. Und der Gegner wird ein Tabellendritter aus den Gruppen A, B, C, D oder F sein. Insgesamt 15 Mannschaften kommen deshalb noch infrage.

Mögliche Deutschland-Gegner im Sechzehntelfinale Der härteste Brocken wäre sicherlich Brasilien. Zwar führt der Rekordweltmeister aktuell die Gruppe C an, kann aber eben auch noch Dritter werden. Erst zweimal traf die DFB-Elf bei einer WM auf die Brasilianer: 2002 gab's im WM-Finale ein 0:2, 2014 das legendäre 7:1 im Halbfinale von Belo Horizonte. Auch die bisher starken Marokkaner sind ein möglicher Gegner. Am wahrscheinlichsten wird aber Schottland Dritter in Gruppe C.

Dritter der Gruppe C gegen Deutschland?

Aus arithmetischen Gründen ist nach dem bisherigen Turnierverlauf für Deutschland ein Gegner aus der Gruppe C mit am plausibelsten, denn es qualifizieren sich die besten Gruppendritten für die K.o.-Runde. Die homogene Gruppe C sei in der Endabrechnung potenziell punktstärker als A und B, heißt es nach Einschätzung von Experten.

Auch ein Gegner aus der Gruppe D mit Paraguay und Australien wäre demzufolge relativ wahrscheinlich. Die Gruppen A oder F mit Teams wie Südkorea, Schweden und Japan sollen aufgrund von vorläufigen Berechnungen per KI-Computersimulation eher nicht in Frage kommen.

Die möglichen Gegner aus den Gruppen:

A: Südafrika, Südkorea, Tschechien

B: Kanada, Schweiz, Bosnien-Herzegowina, Katar

C: Brasilien, Marokko, Schottland

D: Australien, Paraguay

F: Niederlande, Japan, Schweden

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Klassiker Deutschland-Holland im Sechzehntelfinale?

Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist der Klassiker gegen die Niederlande, falls der DFB-Gegner aus Gruppe F kommt. Allerdings dürfte in der Holland-Gruppe eher Japan oder Schweden auf Platz drei einlaufen. Falls die DFB-Elf auf einen Dritten der Gruppe A trifft, könnte Tschechien ein Gegner sein. Auch Südafrika oder Südkorea sind noch in der Verlosung. Mexiko steht als Gruppensieger fest und kommt nicht mehr infrage.

In der Gruppe B können alle Mannschaften noch auf Platz drei landen, den aktuell Bosnien-Herzegowina belegt. Weitere mögliche DFB-Gegner sind Co-Gastgeber Kanada, die Schweiz und Katar. Ein Duell mit Bosnien-Herzegowina, Kanada oder Katar wäre eine WM-Premiere für die DFB-Elf. Nur zwei Teams haben in Gruppe D noch die Möglichkeit auf Platz drei: Australien oder Paraguay. Zwei machbare Optionen. Die beiden Teams haben drei Punkte und treffen am dritten Spieltag aufeinander.

Im Achtelfinale droht Deutschland-Frankreich

Bei Erreichen des Achtelfinales droht dem DFB-Team am Samstag, 4. Juli (23.00 Uhr) in Philadelphia ein Duell mit Topfavorit Frankreich, falls dieser in Gruppe I ebenfalls Erster wird und das Sechzehntelfinale übersteht.

Der weitere Fahrplan sähe wie folgt aus: Viertelfinale am 9. Juli (22.00 Uhr) in Foxborough, Halbfinale in Arlington bei Dallas am 14. Juli (21.00 Uhr), Finale am 19. Juli (21.00 Uhr) in East Rutherford. In der Endspiel-Arena nahe New York findet am kommenden Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auch das letzte Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Ecuador statt.

Der Turnierbaum bei der WM 2026 zeigt: Deutschland könnte im Achtelfinale auf Frankreich treffen. Foto: SWP-Grafik

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