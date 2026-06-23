Deutschland im Sechzehntelfinale gegen Schottland?

Der Turnierbaum der WM 2026 zeigt: Schon früh könnte das DFB-Team auf Topfavoriten treffen. Welche Gegner Deutschland in der K.o.-Phase drohen.
Auf welche Mannschaft trifft Deutschland im Sechzehntelfinale der Fußball-WM? Das ist die große Frage, seit feststeht, dass der viermalige Weltmeister die eigene Gruppe E auf jeden Fall als Erster beenden wird. Stattfinden wird das erste K.o.-Duell für die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 29. Juni um 22.30 Uhr MESZ in Foxborough bei Boston. Und der Gegner wird ein Tabellendritter aus den Gruppen A, B, C, D oder F sein. Insgesamt 15 Mannschaften kommen deshalb noch infrage.