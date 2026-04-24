Deutschland bei der Mega-WM: Esther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger gehen auf WM-Reportagereise

"WM-Wahnsinn und Titel-Träume: Deutschland bei der Mega-WM": Sportmoderatorin Esther Sedlaczek und Ex-Fußballprofi Thomas Hitzlsperger begleiten die deutsche Mannschaft quer durch Nordamerika.
Die ARD schickt ihr WM-Duo auf große Fahrt: Esther Sedlaczek (40) und Thomas Hitzlsperger (44) begleiten die deutsche Nationalmannschaft auf ihrem Weg durch das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Die Reportage "WM-Wahnsinn und Titel-Träume: Deutschland bei der Mega-WM" ist ab dem 5. Juni in der ARD Mediathek abrufbar, die lineare Ausstrahlung im Ersten folgt am 10. Juni um 20:15 Uhr.