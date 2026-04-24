Deutschland bei der Mega-WM: Esther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger gehen auf WM-Reportagereise

Die ARD schickt ihr WM-Duo auf große Fahrt: Esther Sedlaczek (40) und Thomas Hitzlsperger (44) begleiten die deutsche Nationalmannschaft auf ihrem Weg durch das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Die Reportage "WM-Wahnsinn und Titel-Träume: Deutschland bei der Mega-WM" ist ab dem 5. Juni in der ARD Mediathek abrufbar, die lineare Ausstrahlung im Ersten folgt am 10. Juni um 20:15 Uhr.

Begegnungen in drei Ländern Die beiden sind in allen drei Gastgeberländern unterwegs - und bleiben dabei nicht nur im Fußball-Kosmos. Auf ihrer Reise treffen die Sportjournalistin und der Ex-Fußballprofi "Freizeitkicker, Wirtschaftsfachleute, Fußballmanager, Spielerberater und den König der Athleten". Darunter sind unter anderem Eishockey-Star Leon Draisaitl in Kanada, Marco Reus in Kalifornien und Fans beim Grenzverkehr von San Diego nach Tijuana. Zentral sind aber die Einblicke ins DFB-Team: Der SWR kündigt exklusive Interviews mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Verteidiger Nico Schlotterbeck an.

Auch die Schattenseiten dieses Turniers kommen zur Sprache: der Gigantismus mit über 100 Spielen, die Belastung der Profis, hohe Ticketpreise und die "äußerst umstrittene Männerfreundschaft" zwischen US-Präsident Donald Trump und FIFA-Chef Gianni Infantino.

Viel WM-Programm bei ARD und ZDF

Die Weltmeisterschaft beginnt am 11. Juni 2026 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika in Mexiko-Stadt. Das Finale steigt am 19. Juli in New Jersey. Insgesamt werden 104 Partien in 16 Stadien ausgetragen, die meisten davon in den USA. Deutschland steigt mit der Partie gegen die Karibik-Insel Curaçao, die sich erstmals überhaupt für eine WM qualifiziert hat, am 14. Juni um 19 Uhr in das Turnier ein. Die Übertragungsrechte hierzulande hält MagentaTV, über Sublizenzen zeigen ARD und ZDF jeweils 30 Spiele - darunter alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie das Finale.

Dass es rund um die WM nicht bei einer einzigen Reportage bleibt, ist absehbar - das Turnier dürfte das Programm der öffentlich-rechtlichen Sender über Wochen prägen. Das ZDF hat etwa bereits die Doku "World Cup - mit Tommi Schmitt" angekündigt: Darin hat der Podcaster und Moderator die DFB-Kandidaten Nadiem Amiri, David Raum und Nick Woltemade eine ganze Saison lang begleitet. Gezeigt wird die Doku am 31. Mai im Anschluss an den WM-Test gegen Finnland.