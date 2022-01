Spektakulärer Unfall in Waiblingen Mercedes schanzt über Zaun und fliegt über Fiesta auf freien Parkplatz

Ein 18-Jähriger will am Sonntag in Waiblingen auf einen Parkplatz fahren. Als er sich aus dem Fenster zum Automaten lehnt, kommt er aufs Gaspedal. Es folgen spektakuläre Szenen.