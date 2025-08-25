Disney+ und ZDF Studios haben eine mehrjährige Lizenzvereinbarung unterzeichnet. Ab dem 27. August erhalten Abonnenten Zugang zu einer Sammlung namens "ZDF Filme und Serien" mit über 3.000 Episoden und Filmen - darunter beliebte Krimiserien wie die "SOKO"-Reihe.
Der Streaminganbieter Disney+ wird dank einer Kooperation mit ZDF Studios ab dem 27. August eine kuratierte Sammlung mit dem Namen "ZDF Filme und Serien" einführen, die bis Jahresende auf über 3.000 Episoden und Filme anwachsen soll. Die mehrjährige Lizenzvereinbarung bringt eine umfangreiche Auswahl an regionalen deutschen Produktionen auf die Streamingplattform.