Deutsches Topmodel: Doku soll Heidi Klum und ihre Kinder begleiten

1 In der Doku sollen auch Heidis Kinder (hier Tochter Leni) im Fokus stehen (Archivbild). Foto: Annette Riedl/dpa

Heidi Klum öffnet die Türen zu ihrem Familienalltag: ProSiebenSat.1 begleitet das deutsche Model in einer neuen Doku an verschiedene Orte. Auch zwei von Klums Kindern sind dabei.











Link kopiert



– ProSiebenSat.1 plant für das Frühjahr 2026 eine neue zweiteilige Primetime-Doku mit Heidi Klum und ihren Kindern Leni und Henry. In der Doku „On & Off Catwalk – by Heidi Klum“ würden die drei „vor, während und nach ihren Jobs rund um den Globus“ begleitet werden, sagte ProSiebenSat.1-Manager Henrik Pabst der Deutschen Presse-Agentur. „Da gibt es sehr exklusive Einblicke ins Arbeits- und Familienleben der Klums – mit Bildern, die man so noch nicht gesehen hat.“