1 Franz Wagner punktet fürs deutsche Team gegen Litauen Foto: dpa/Marius Becker

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat vorzeitig das Achtelfinale bei der EM erreicht. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.















Link kopiert

Gastgeber Deutschland bestreitet sein Achtelfinale bei der Basketball-EM an diesem Samstag um 18 Uhr. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) unmittelbar nach der erfolgreichen Qualifikation am späten Sonntagabend mit. Das Team um Kapitän Dennis Schröder hatte am Sonntag Mitfavorit Litauen mit 109:107 nach zwei Verlängerungen besiegt und so den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren. Nach dem 78:74-Sieg der Franzosen gegen Ungarn am Abend stand das Weiterkommen endgültig fest. Die Partie in der Runde der letzten 16 findet wie die komplette Finalrunde in Berlin statt. In der Vorrunde spielt Deutschland noch am 6. September gegen Europameister Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic und am 7. September (jeweils 20.30 Uhr) gegen Ungarn. Wir beantworten weitere Fragen.

Wo findet die Basketball-EM statt?

Die Basketball-EM, die den offiziellen Namen EuroBasket 2022 trägt, findet noch bis zum 18. September statt. Eigentlich hätte die Basketball-EM schon 2021 ausgetragen werden sollen. Aufgrund der Verlegung der Olympischen Spiele von 2020 in das Jahr 2021 wurde aber auch die EuroBasket verschoben. Die Basketball-EM 2022 wird in vier verschiedenen Ländern ausgetragen. Diese Länder sind Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien. In Deutschland wird in Köln und in Berlin gespielt. In Georgien wird in Tiflis gespielt, in Italien in Mailand und in Tschechien in Prag.

Wo liegen die Austragungsorte der Basketball-EM?

Die EuroBasket 2022 wird in fünf verschiedenen Hallen gespielt. In Köln wird in der Lanxess-Arena gespielt. Diese Halle bietet Platz für 19 500 Fans. In Berlin wird in der Mercedes-Benz-Arena vor maximal 14 500 Zuschauern gespielt. Die Halle in Mailand ist das Mediolanum Forum mit 12 700 Plätzen. In Prag wird in der O2-Arena vor maximal 16 805 Zuschauern gespielt. Die Arena in Tiflis bietet Platz für 10 000 Fans.

Warum gibt es in Deutschland zwei Austragungsstädte für die Basketball-EM?

Der Deutsche Basketball-Bund (DBB) hat sich mit Köln und Berlin beworben. In Köln werden die Vorrunden-Spiele stattfinden, in Berlin wird die Finalrunde ausgetragen.

Wie ist der Modus der Basketball-EM

Die EuroBasket 2022 wird in vier Gruppen in der Vorrundenphase gespielt. In jeder Gruppe sind sechs Mannschaften, die in fünf Spielen alle gegeneinander antreten müssen. Die besten vier Teams jeder Gruppe werden dann in die K.-o.-Phase einziehen, die in Berlin gespielt wird. Von da an geht es im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale im Knock-out-Modus weiter. Der Sieger der Partien qualifiziert sich für die nächste Runde, der Verlierer scheidet aus. Anders als bei den vergangenen Europameisterschaften wird es keine Platzierungsspiele geben.

Wo läuft die Basketball-EM im TV und Livestream?

Die Rechte hält der Streamingdienst MagentaSport, der alle deutschen Partien des Turniers live und kostenlos auf seinem Portal überträgt.