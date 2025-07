Deutsches Literaturarchiv Marbach: Mit KI wurden Schillers unfertige Texte weitergeschrieben

1 Fünf Workshops für Schulklassen zum Thema Schiller wurden im Deutschen Literaturarchiv Marbach angeboten. Foto: avanti/Ralf Poller

Wie kann man Schiller für Schüler greifbar machen und ihr Interesse wecken? Das Literaturarchiv hat es mit Workshops versucht. Das Interesse war sehr groß.











Dass Friedrich Schiller ein schier endloser Quell an Inspiration sein kann, wissen die, die sich intensiv mit ihm beschäftigen. Damit dies auch jungen Menschen bewusst werden kann, gab es am Mittwochvormittag am Deutschen Literaturarchiv in Marbach (DLA) gleich eine ganze Schiller-Workshop-Palette für Gymnasiasten, die den Dichter in mehreren Facetten beleuchteten.