Die Currywurst kommt aus Berlin. Oder aus Hamburg. Oder Niedersachsen. Jedenfalls nicht aus Stuttgart. Gegessen wird sie aber auch hier im Kessel. Wird das auch in Zukunft noch so sein? Was man über die Currywurst wissen muss.

Stuttgart - Eine Karibikvariante, mit Blutwurstgriller oder mit Blattgold veredelt – quasi Ribery-Style. Auf dem Currywurst-Festival in Neuwied in Rheinland-Pfalz gibt es 150 Sorten und 300 Saucen, durch die man sich testen kann. Ob das Herta Heuwer geahnt hatte, als sie am 4. September 1949 in Berlin die Currywurst erfunden hatte?

Wobei, so sicher ist der Ursprungsort der Currywurst gar nicht. In Hamburg, Niedersachsen und im Ruhrpott sehen manche Beweise für die noch frühere Existenz der Currywurst.

Die Currywurst gehört auch zu Stuttgart

Und Stuttgart? Hier wurde die Currywurst zwar nicht erfunden, aber es gibt eine ganze Reihe feiner Adressen für die mit Sauce überschüttete Wurst. Beim Brunnenwirt kann man sich bis 3 Uhr morgens eine Currywurst holen, bei Martha’s in den Königsbau Passagen setzt man auf hochwertiges Fleisch aus der Region und selbst bei Udo Snack gibt es sie – hatte man doch in den Anfängen darauf gesetzt, den Burger in Stuttgart zu etablieren.

Sehen Sie zehn Fakten zur Currywurst in unserem Video.