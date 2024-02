Deutsches Fine Dining in Thailand: Spätzle in Bangkok

15 Die Sühring Brüder vor ihrem Restaurant. Foto: Restaurant Sühring

Die deutsche Botschaft auf dem Teller: Die Zwillinge Mathias und Thomas Sühring lupfen Spezialitäten ihrer alten Heimat auf Fine-Dining-Level – und das ausgerechnet in Thailands Megametropole. Ihre Entenleberpastete erinnert an eine berühmte deutsche Süßigkeit. Ein Besuch in Bangkok.











Oma Christa grüßt mit ihrem Eierlikör. Eisgekühlt im Silberbecherchen wird er zu Kaffee und Pralinen serviert. Die cremige Spirituose ist keinen Deut zu süß. Was für ein wohliger Ausklang in einer schicken Kolonialvilla, umgeben vom Regenwaldgrün der Bananenbäume in dem Wohnviertel Yan Nawa. Draußen: 36 Grad, eine drückende, feuchte Hitze; die Vögel, die laut kreischen; die Tuk-Tuks, deren Motoren rattern. Drinnen im Hause Sühring, wo viele Jahre zuvor der dänische Botschafter logierte, gibt es Schwarzwälder Kirsch, Labskaus und Spätzle auf einem Level, das man so interpretiert selbst in Deutschland nicht findet. Fern ihrer Berliner Heimat haben die Zwillinge Mathias und Thomas Sühring erkannt, dass die Geschmäcker von Flensburg bis zum Bodensee gar nicht mal unspannend sind, dass „German Cuisine“ viel besser ist als ihr Ruf, mehr ist als Schweinshaxe und dass deutsche Küche auf Sterneniveau ankommt.