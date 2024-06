Deutsches EM-Achtelfinale in Dortmund: Polizei nennt mögliches Motiv des Vermummten unterm Stadiondach

1 Ein Mann war während der zweiten Halbzeit des Spiels Deutschland gegen Dänemark ins Gebälk des Stadiondaches geklettert. Foto: dpa/Bernd Thissen

in Mann klettert beim EM-Spiel in Dortmund unter das Stadiondach. Die Polizei gibt am Sonntag Auskunft über ein mögliches Motiv. Die Nationalspieler wussten Bescheid.











Der Mann, der während des deutschen EM-Achtelfinales unter das Dach des Dortmunder Stadions kletterte, führte Polizeiangaben zufolge keine gefährlichen Gegenstände mit sich. „Nach ersten Erkenntnissen wollte der 21-Jährige, wie bereits an anderen Orten in Deutschland, auf dem Dach des Stadions Fotos aufnehmen“, teilte die Polizei am Sonntag mit. „Dafür führte er in einem Rucksack eine Kameraausstattung mit sich. Zu keinem Zeitpunkt bestand für andere Menschen im Stadion eine Gefahr.“