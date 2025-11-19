Kai Weeber,Pierre Andrieu und Christoffer Uhr haben den Deutschen Zukunftspreis gewonnen. Die Bosch-Entwickler siegten mit ihrem Lkw-Brennstoffenzellensystem.
Eine gute Idee, gerade an diesem Ort die deutsche Innovationsenergie zu bündeln: im Kraftwerk Berlin; dort hat am Mittwochabend die Gala anlässlich der Verleihung des mit 250 000 Euro dotierten Deutschen Zukunftspreises stattgefunden. Und dabei geht es eben auch um guten Ideen, um zukunftsweisende, die vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier als Pate und Gastgeber der Veranstaltung ausgezeichnet werden. Ausschlaggebend für die Jury ist dabei der Nutzen der Erfindung, ihr Markt-, Wachstums- und Beschäftigungspotenzial.