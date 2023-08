1 Am Dienstag erhöht sich die Gewitterwahrscheinlichkeit nochmals. Foto: Imago/NurPhoto/Artur Widak

Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich laut Deutschem Wetterdienst auch in den nächsten Tagen auf unwetterträchtiges Wetter einstellen. Erst gegen Ende der Woche könnte sich die Lage stabilisieren.









Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich in den nächsten Tagen wohl weiterhin auf unwetterträchtiges Wetter einstellen. Am Dienstag werde sich die Gewitterwahrscheinlichkeit im Vergleich zu Montag vermutlich noch etwas erhöhen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ab Freitag könne sich die Lage demnach stabilisieren. „Da steigen dann auch die Temperaturen weiter an“, sagte der Wetterexperte. Demnach seien Freitag und Samstag 33 bis 34 Grad am Rhein möglich.