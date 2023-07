In der Landeshauptstadt wird es am Wochenende ordentlich heiß. Doch die nächste Abkühlung ist schon wieder in Sichtweite.

Auf Baden-Württemberg kommt am Wochenende eine Hitzewelle zu. Sonntag könnte der bisher heißeste Tag des Jahres werden. Wie sieht das Wetter in Stuttgart aus? Auch in Stuttgart soll es ordentlich heiß werden, teilt Peter Crouse, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit. „Vom Südwesten fließt den Freitag über heiße, tropische Luft ein“, so der Wetter-Experte. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind noch Tiefstwerte von 15 Grad möglich.

Am Samstag sollen die Temperaturen in Stuttgart dann ordentlich steigen. Bis zu 33 Grad erwartet der Meteorologe in der Landeshauptstadt am ersten Wochenendtag. In der Nacht von Samstag auf Sonntag könnte es nachts immerhin noch einmal auf 17 Grad herunterkühlen, bevor die Hitzewelle am Sonntag dann ihren Höhepunkt erreicht.

Abkühlung lässt erst einmal auf sich warten

Eine Höchsttemperatur von 34 Grad erwartet der Wetter-Experte am Sonntag in Stuttgart. Vereinzelt könne es auch einmal 36 Grad geben. Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag auf eine kühle Brise hofft, wird wohl eher enttäuscht werden. Crouse geht von einer tropischen Nacht aus. „Die Tiefwerte werden bei 19 oder 20 Grad liegen, möglicherweise auch knapp über 20 Grad.“

Heiß wird es auch nach dem Wochenende erst einmal bleiben. Am Montag, in der Mitte der Hitzewelle, soll es immer noch bis zu 31 Grad geben, so Crouse. Erst gegen Mitte der Woche ist mit einer Abkühlung zu rechnen. Dann würde nämlich eine Kaltfront auf Stuttgart zusteuern.