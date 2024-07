Heiß, heißer, Sommer: Am Nachmittag soll es in Deutschland so richtig warm werden. Doch das kann auch gefährlich werden.

Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst warnt in weiten Teilen Deutschlands vor Hitze. Eine entsprechende amtliche Warnung galt am Mittag vom Norden über die Mitte bis nach Bayern. Im Süden waren allerdings nicht alle Landesteile betroffen.

Es werde bis zum Abend eine starke Wärmebelastung erwartet. Den Meteorologen zufolge kann Hitze für die Gesundheit gefährlich werden. "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl", heißt es in der Mitteilung.

Lesen Sie auch

Der Wetterdienst rechnete mancherorts mit Höchsttemperaturen von bis 34 Grad. Vor allem in den Freibädern und an Seen wurde mit einem Ansturm gerechnet. In einigen Regionen stieg die Gefahr von Waldbränden.