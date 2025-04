Deutscher U17-Ringermeister aus Kornwestheim: Patenkind von Firat Arslan landet als Schwergewicht den großen Wurf

1 Sein Patenonkel Firat Arslan hat sich schon einen Namen in der Sportszene gemacht, aber auch Ringer Alpay Eser hat große Pläne. Foto: Avanti

Der Deutsche U17-Meister Alpay Eser steht stellvertretend für die starke Nachwuchsarbeit beim Ringerteam Kornwestheim, das künftig auch in einer Kampfgemeinschaft bei den Aktiven starten will.











Alpay Eser ist im doppelten Sinne des Wortes ein Schwergewicht. Einerseits bringt der 15-Jährige über 100 Kilogramm auf die Waage, andererseits ist er bundesweit der beste Ringer in seiner Altersklasse im Freistil. Der Beweis: Bei den Deutschen Meisterschaften im sächsischen Wernau holte sich der Athlet vom Ringerteam Kornwestheim in der Klasse bis 110 Kilogramm den Titel bei der U17. Er hat sich einfach mal locker durchgerungen in einer der ältesten Sportarten überhaupt: Drei seiner vier Kämpfe auf dem Weg zur Meisterschaft hat er vorzeitig gewonnen. Nur im Finale musste er gegen Adrian Mula vom KSV Kirrlach über die Kampfdistanz von vier Minuten gehen und dominierte dann mit 7:5. Doch er musste Geduld mitbringen, um gegen den badischen Konkurrenten den ganz großen Wurf zu landen. Danach war er erst einmal platt. Es war der erste Deutsche Meistertitel für die Ringer der Skizunft Kornwestheim.