Deutscher tot in Schweden: Schweden: Deutscher tot - Mordverdacht gegen Segelpartner

Ein 71 Jahre alter Deutscher ist tot, sein 64-Jähriger Segelpartner wird verdächtigt, den Mann ermordert zu haben.

Ein 64 Jahre alter Mann aus Berlin sitzt in Schweden in Untersuchungshaft. Er soll seinen Bekannten bei einem Segelurlaub getötet haben. Die Ermittler haben eine Theorie, was passiert sein könnte.











Göteborg - Bei dem Segeltouristen, der am Donnerstag vor der schwedischen Westküste aus dem Meer geborgen und später für tot erklärt worden ist, handelt es sich um einen 71 Jahre alten Deutschen. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Sein Segelpartner, ein 64-Jähriger aus Berlin, wird verdächtigt, den 71-Jährigen ermordet zu haben. Er sitzt seit Sonntag in Göteborg in Untersuchungshaft.