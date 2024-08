Deutscher Start angekündigt: Ohne Kevin Costner: Yellowstone kehrt im November zurück

1 "Yellowstone" kehrt zurück - aber ohne Kevin Costner. Foto: 2022 Spike Cable Networks Inc.

Das lange Warten hat bald ein Ende: Nach zwei Jahren Pause startet im November 2024 die zweite Hälfte der fünften und letzten Staffel von "Yellowstone". Fans müssen sich aber umgewöhnen.











Zwei Jahre mussten die Fans von "Yellowstone" auf neuen Stoff warten, nun gibt es auch für deutsche Zuschauer Licht am Horizont. Im November 2024 wird der zweite Teil der fünften und letzten Staffel hierzulande anlaufen. Dies teilte der Pay-TV-Sender AXN Black jetzt mit. Den genauen Starttermin nannte der Kanal, der bis 2023 als Sony AXN bekannt war, aber noch nicht. In den USA starten die finalen Folgen am 10. November. Dies war bereits seit geraumer Zeit bekannt.