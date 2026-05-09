Sekt, Champagner, Prosecco: Im Glas sieht alles ähnlich aus und prickelt, doch die Unterschiede sind enorm. Von der deutschen Tankgärung bis zur französischen Flaschengärung, vom spanischen Cava bis zum trendigen Pét-Nat erzählt jeder Schaumwein seine eigene Geschichte.
Ob beim Brunch, zum Anstoßen oder als Aperitif: In vielen Momenten darf es prickeln. Aber Schaumwein ist nicht gleich Schaumwein - auch wenn das Flüssige im Glas oft ähnlich wirkt. Ob Sekt, Crémant oder Cava: Alle sprudeln, aber sie erzählen sehr unterschiedliche Geschichten.