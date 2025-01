Deutscher Rüstungskonzern: Kein Produktionsausfall nach Explosion in Rheinmetall-Fabrik

2 Das Unternehmen sieht keine Hinweise auf einen Anschlag. (Foto aktuell) Foto: Dima/EUROPA PRESS/dpa

Eine Explosion im Munitionslager einer Rheinmetall-Tochter in Spanien hinterließ sechs Verletzte und löste auch einen Waldbrand aus. Die Produktionsanlagen wurden aber nicht beschädigt.











Murcia/Düsseldorf - Eine Explosion in einer Munitionsfabrik einer Rheinmetall-Tochter im Südosten Spaniens wird die Produktion nicht beeinträchtigen. "Produktionsausfälle sind nicht zu erwarten", teilte der deutsche Rüstungskonzern mit. Beim Vorfall im Munitionslager von Rheinmetall Expal Munitions in Javalí Viejo in der Region Murcia waren am Donnerstag sechs Männer verletzt worden. Einer der betroffenen Beschäftigten des Unternehmens wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.