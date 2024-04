1 Die Künstler Robert Lippok (l-r), der Berliner Theaterregisseur Ersan Mondtag, Nicole L’Huillier, Jan St. Werner, die israelische Künstlerin Yael Bartana und der Künstler Michael Akstaller vor dem Deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig Foto: dpa/Felix Hörhager

Mit ihren Arbeiten im Deutschen Pavillon setzen die israelische Künstlerin Yael Bartana und der türkischstämmige Berliner Theaterregisseur Ersan Mondtag einen starken Akzent in Venedig. Eingeladen hat sie die Kuratorin Çağla Ilk, Leiterin der Kunsthalle Baden-Baden.











Link kopiert



Sogar eine Ehrenurkunde hat er erhalten – eine „verdienstvolle Anerkennung“ für 25 Jahre Schufterei bei der Eternit Aktiengesellschaft. Gestorben ist Hasan Aygün trotzdem viel zu früh, vermutlich lag es am Asbest. Wer weiß, ob die Sonderbeauftragte für Berufskrankheiten seinen Fall noch geprüft hat, in jedem Fall liegt ihre Visitenkarte nun in einer Vitrine im Deutschen Pavillon neben anderen Habseligkeiten von Hasan Aygün, einem Gastarbeiter, der eigentlich in die DDR kam, um dort sein Glück zu machen.