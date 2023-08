1 Daniel Theis, der Profi der Indiana Pacers, findet Kiffen nicht verwerflich. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Bei der anstehenden Basketball-WM steht Cannabis auf der Dopingliste. In der NBA wird in der kommenden Saison dagegen nicht mehr darauf getestet. Nationalspieler Daniel Theis findet das in Ordnung.









Nationalspieler Daniel Theis findet Kiffen nach Basketball-Spielen in Ordnung. „Kiffen abends nach dem Spiel finde ich grundsätzlich okay. Ich schätze, drei Viertel aller NBA-Spieler machen das jetzt schon regelmäßig. Viele haben Schwierigkeiten, nach Spielen abzuschalten und einzuschlafen. Sie wollen einfach runterkommen“, sagte der Profi der Indiana Pacers in einem Interview der „Sport Bild“.