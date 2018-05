DFB-Kader für Fußball-WM in Russland „Nicht meine Mannschaft, Herr Löw“

Von Lukas Claus 15. Mai 2018 - 16:48 Uhr

Die Präsentation des WM-Kaders sorgte für zahlreiche Reaktionen im Internet. Foto: dpa

Joachim Löw gab am Dienstag den vorläufigen Kader zur Fußball-WM in Russland bekannt. Das sorgte im Internet für zahlreiche Reaktionen. An Kritik am Bundestrainer und seinen Entscheidungen sparen die Fans auf Twitter nicht.

Stuttgart - Die Kader-Nominierungen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sorgen alle zwei Jahre aufs Neue für Diskussionen. Auch am Dienstag war es wieder so weit. Um 13 Uhr verkündete Bundestrainer Joachim Löw den vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland, die in knapp einem Monat beginnt. Vier der 27 Nominierten müssen die Mannschaft am 4. Juni verlassen. Dann muss der finale Kader mit 23 Spielern stehen.

Lesen Sie hier: So viel VfB steckt im WM-Kader.

Die Nominierung und „Nicht-Nominierung“ einiger Spieler sorgte im Netz für Unverständnis bis hin zu Wut. Vor allem die Nominierung von Ilkay Gündogan und Mesut Özil wurde nach deren Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan heiß diskutiert. Aber auch das überraschende Ausbleiben einer Nominierung von Sandro Wagner sorgte für Aufsehen.

Das sind die besten Netzreaktionen zum deutschen WM-Kader.

lang="de" dir="ltr"> #Reus fährt ohne Führerschein in der Weltgeschichte herum, #Özil und #Gündogan pudern den Arsch von #Erdogan, aber wehe du bist ein geradliniger und ehrlicher Mensch wie #Wagner und #Kruse, dann bist du im #WM Kader nicht erwünscht. Nicht meine Mannschaft Herr #Löw.— Fake|Durden (@fake_durden) 15. Mai 2018

lang="de" dir="ltr">März 2016: Löw hat Max Kruse aus dem Kader der Nationalmannschaft gestrichen. Ausschlaggebend hierfür waren Vorfälle, in denen Kruse nach Einschätzung des Bundestrainers seiner Vorbildrolle als Nationalspieler nicht nachgekommen sei und sich unprofessionell verhalten habe. #özil— Valandi (@CdH_Mainz) 14. Mai 2018

lang="de" dir="ltr">Nach Leistung wird nie nominiert.Dann würde der Kader ganz anders aussehen Hauptsache die Spieler halten die Klappe oder lassen sich mit Erdogan Fotografieren,dann bist du dabei. #Wagner— rwobock04 (@rwobock) 15. Mai 2018

lang="de" dir="ltr">Den 7. in der Winterpause verlassen, um beim Jugendverein zu spielen und zur WM zu fahren. Nicht für die WM Nominiert, die Bank warmgehalten und der ehemalige Verein wird 3. in der Tabelle, wo jetzt niemand #Wagner auch nur 1% vermisst. Scheiße gelaufen, Sandro #WMKader #WM2018— Benni (@Chooklii) 15. Mai 2018

Es gibt allerdings auch Stimmen, die mit dem Kader voll zufrieden sind, da nicht die Politik, sondern der Sport zähle.

lang="de" dir="ltr">Wir tun gut daran, in 🇩🇪 Sport und Politik nicht zu vermischen.



So dumm die Aktion von @MesutOzil1088 @IlkayGuendogan auch war, den Kader stellt Joachim Löw auf. Und da zählt - zum Glück- allein der Sport.— Daniel Mack 🇪🇺 (@danielmack) 15. Mai 2018