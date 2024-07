Deutscher Handballbund: So sieht der TVB Stuttgart Kai Häfners Olympia-Teilnahme

1 Kai Häfner ist bei den Olympischen Spielen für Deutschland am Ball Foto: Baumann

Kai Häfner vom TVB Stuttgart rückt für Linkshänder Franz Semper in den Olympia-Kader des Deutschen Handballbundes. Trainer Michael Schweikardt und Kai Häfners Bruder Max äußern sich dazu im Trainingslager im Zillertal.











Michael Schweikardt sitzt zwischen zwei Trainingseinheiten entspannt auf der Terrasse des Hotels Theresa in Zell am Ziller. Den Laptop hat der Trainer des TVB Stuttgart dabei immer in seiner Nähe. Und natürlich hätte er auch seinen wichtigsten Rückraumspieler gerne in dem Trainingslager mit dabei. Doch Kai Häfner ist seit Samstag bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft – und wird nun auch definitiv bei den Olympischen Spielen am Ball sein.