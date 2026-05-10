Deutscher Gewerkschaftsbund: DGB-Chefin warnt vor Angriffen auf Sozialstaat

Stoppzeichen für Kürzungen: Beim DGB-Kongress wollen die Gewerkschaften in den nächsten Tagen rote Linien ziehen. Zum Auftakt kommen Warnungen von DGB-Chefin Fahimi.
DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat mit Blick auf die aktuelle Reformdebatte vor Angriffen auf Arbeitsrechte und Sozialstaat gewarnt. „Wir sehen, wie versucht wird, den Acht-Stunden-Tag infrage zu stellen oder soziale Sicherungssysteme auszuhöhlen“, sagte sie laut vorab veröffentlichtem Redetext zur Eröffnung des Bundeskongresses des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin.