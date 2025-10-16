1 Jürgen Klopp und Sami Khedira gehören künftig zu einer Expertengruppe der DFL. Foto: IMAGO/motivio/IMAGO / Eibner

Eine neue Expertengruppe soll Kompetenzen bündeln, um den deutschen Fußball fit für die Zukunft zu machen. Mit dabei sind ein ehemaliger Startcoach und ein Weltmeister von 2014.











Der frühere Toptrainer Jürgen Klopp und Ex-Weltmeister sowie Ex-VfB-Profi Sami Khedira sind Teil einer neuen DFL-Expertengruppe. Das Gremium soll nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) Kompetenzen von Clubs, Liga, DFB und externen Fachleuten bündeln, „um Weichenstellungen für eine sportlich erfolgreiche Zukunft des deutschen Profifußballs zeitnah und intensiv zu diskutieren“. Erste Ergebnisse erwartet die DFL im Frühjahr 2026.