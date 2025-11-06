Deutscher Fußball: Hall of Fame – eine weitere Legende mit VfB-Vergangenheit neu dabei

Kürzlich wurden einige Ex-Stars feierlich in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen. Nun sind drei weitere Mitglieder neu gewählt worden. Einer hat eine VfB-Vergangenheit.
Es waren emotionale Momente, die Guido Buchwald kürzlich durchlebt hat. In Dortmund wurden Anfang Oktober einige bereits gewählte Mitglieder der Hall of Fame des deutschen Fußballs im Rahmen einer Gala in die Ruhmeshalle aufgenommen. Jürgen Klinsmann hielt die Laudatio, Hansi Müller übergab die Trophäe, der Weltmeister von 1990 war dann zu Tränen gerührt, als er auf der Bühne stand. Nach Matthias Sammer, Jürgen Klinsmann und Philipp Lahm ist Buchwald seitdem der Vierte in der Riege der Ausgezeichneten, der eine Vergangenheit beim VfB Stuttgart hat. Nun kommt ein weiterer hinzu.