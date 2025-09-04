Deutscher Fußball-Bund: Bild: Holger Blask wird neuer DFB-Generalsekretär

Laut einem Medienbericht soll Holger Blask neuer DFB-Generalsekretär werden und Heike Ullrich ablösen. Sie soll demnach eine neue Aufgabe im Verband erhalten.
Frankfurt/Main - Holger Blask soll Informationen der "Bild"-Zeitung zufolge neuer Generalsekretär des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) werden. Demnach wird der 50-Jährige das Amt von Heike Ullrich übernehmen, die künftig als DFB-Vizepräsidentin den Bereich Frauen- und Mädchenfußball verantworten soll. DFB-Präsident Bernd Neuendorf werde die Personalien auf der heutigen Präsidiumssitzung in Frankfurt/Main verkünden, hieß es. Vom DFB gab es auf Anfrage zunächst keine Bestätigung.