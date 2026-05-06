Deutscher Fernsehpreis: Diese Fachjury entscheidet über Preisvergabe

Der Deutsche Fernsehpreis 2026 wird im September in Köln verliehen. Erstmals steht Journalist und Produzent Stephan Lamby an der Spitze der Fachjury. Auch beim Veranstaltungsort gibt es eine Neuerung.
Der Deutsche Fernsehpreis bekommt einen neuen Jury-Vorsitzenden: Der Journalist und Produzent Stephan Lamby (66) übernimmt den Posten erstmals. Das geht aus einer Mitteilung der Veranstalter hervor. Er folgt auf Wolf Bauer (76), der die unabhängige Fachjury von 2019 bis 2025 angeführt hatte. Die Preisverleihung findet am 8. und 9. September in Köln statt.