Deutscher Fahnenträger: War es wert: Olympia-Eröffnung beflügelt Schröder

1 Dennis Schröder mit der deutschen Fahne Foto: Michael Kappeler/dpa

Erst in der Nacht kehrt Fahnenträger Dennis Schröder von der Eröffnungsfeier zurück. Der Ausflug nach Paris gibt dem Basketball-Weltmeister dennoch Kraft für das Turnier.











Paris/Lille - Sein Auftritt als deutscher Fahnenträger gibt Basketball-Star Dennis Schröder Auftrieb für die Mission Olympia-Medaille. "Das war Wahnsinn. So ein Gefühl, mit so vielen Augen auf dich gerichtet", sagte der 30-Jährige nach der Eröffnungszeremonie in Paris. Er habe sehr viele deutsche Flaggen gesehen, die Fans hätten viel Liebe gezeigt. Nun sei "Go-Time".