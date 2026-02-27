Deutscher Clásico: Bayern wohl ohne Neuer gegen den BVB

Ist das die letzte Klassiker-Chance für Manuel Neuer? Dem Bayern-Kapitän geht es nach seinem Faserriss besser. Trainer Vincent Kompany sagt, warum es im deutschen Clásico um mehr als drei Punkte geht.

München - Der FC Bayern München wird den deutschen Clásico wohl ohne Kapitän Manuel Neuer bestreiten. Zwar sehe es beim Torhüter nach auskurierter Verletzung "gut aus", sagte Trainer Vincent Kompany. Eine Einsatzmöglichkeit für den Samstag (18.30 Uhr/Sky) wolle er mit dem Routinier noch einmal gemeinsam erörtern. Aber vielleicht reiche es eher nicht, sagte Kompany.

Letzte Klassiker-Chance für Neuer? Neuer war wegen eines Mitte des Monats erlittenen Faserrisses beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt von Jonas Urbig vertreten worden, der im Falle eines Neuer-Ausfalls gegen die Borussia im Tor stehen wird. Für den früheren Schalker Neuer (39) könnte es angesichts des am Saisonende auslaufenden Vertrags allerdings die letzte Chance auf einen Einsatz gegen den Rivalen Dortmund sein.

Bei einem Sieg von Spitzenreiter FC Bayern beim in dieser Woche in der Champions League schmerzhaft gescheiterten BVB dürfte die Meisterschaft mit dann elf Punkten Vorsprung endgültig entschieden sein. Dieses Szenario ist Kompany egal. "Es ist ein Klassiker. Also für mich ist es immer sein eigener Titel", sagte Kompany. "Die Wahrheit ist, diese Spiele sind dermaßen wichtig, dass es auch ein kleiner Titel ist. Deswegen ist es für uns auch eine absolute Priorität, da zu gewinnen."

Mit "Gift" in die Klassiker-Woche

Deshalb sei auch der Rahmen vor dem Duell der langjährigen Rivalen wichtig. "Wir dürfen das schon so groß machen, wie es ist", sagte Kompany. "Ich glaube, dass es wichtig ist für die Bundesliga, dass es auch ein richtiges Topspiel wird. Nicht nur zwei Mannschaften, die Angst haben."

Wie die Dortmunder Reaktion nach dem 1:4 bei Atalanta Bergamo ausfällt, vermochte der Bayern-Trainer nicht zu prognostizieren. "Mental macht das immer was, aber was da herauskommt, kann in beide Richtungen gehen", sagte der Belgier. "Was wir aber unter Kontrolle haben, ist, wie wir in dieses Spiel reinkommen. Wir haben eine gute Woche gehabt, wir haben gespürt, dass es auch eine Klassiker-Woche war. Es war sogar dieses gesunde Gift manchmal im Training, was ich liebe."